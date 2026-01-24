Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад об избиении ребенка в детсаду Новосибирска

Следственными органами СК по Новосибирской области по данному факту уже проводится доследственная проверка.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета России поручил немедленно представить доклад о ходе проверки по факту травмирования малолетнего ребёнка в одном из детских садов Новосибирска. Соответствующее распоряжение получил руководитель регионального управления ведомства Евгений Долгалёв.

Поводом для прямого вмешательства центрального аппарата СК стала информация о том, что один из воспитанников детского сада нанёс травмы своему одногруппнику, после чего пострадавший ребёнок был госпитализирован.

В публикациях также утверждается, что мальчик, предположительно являющийся инициатором конфликта, и ранее проявлял агрессию по отношению к другим детям, но со стороны сотрудников учреждения и ответственных лиц не было принято должных мер для предотвращения происшествия.

Следственными органами СК по Новосибирской области по данному факту уже проводится доследственная проверка.