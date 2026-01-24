В Приморье более тысячи домов остались без света

«В результате аварии на ПС “Надеждинская” без электроснабжения остались порядка 6,5 тысячи потребителей Надеждинского муниципального округа. Отключено более 1000 домов частного сектора и 29 многоквартирных домов на территориях Вольно-Надеждинское, Новый, Прохладное, Южный, Шмидтовка, Ключевое, Соловей Ключ», — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, а также надлежащее расследование её причин.
Прокуратура контролирует проведение аварийно-восстановительных работ. По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.