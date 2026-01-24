Пять опор ЛЭП рухнули в Мурманской области: губернатор Чибис рассказал о восстановлении после аварии

Чибис уточнил, что электроснабжение на всех котельных уже восстановлено, и в ближайшее время тепло начнёт поэтапно возвращаться в жилые дома. Работы по восстановлению полного энергоснабжения продолжаются, а причины инцидента будут установлены в ходе следствия.