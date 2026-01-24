Пять опор ЛЭП рухнули в Мурманской области: губернатор Чибис рассказал о восстановлении после аварии

В Мурманской области из-за сложных погодных условий произошло обрушение пяти опор линий электропередачи, что привело к частичным отключениям электроэнергии в Мурманске и Североморске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Чибис уточнил, что электроснабжение на всех котельных уже восстановлено, и в ближайшее время тепло начнёт поэтапно возвращаться в жилые дома. Работы по восстановлению полного энергоснабжения продолжаются, а причины инцидента будут установлены в ходе следствия.
«По только что поступившей информации от Россетей по итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор. Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия. Обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения», — отметил он.
Напомним, что в связи с перебоями электроснабжения из-за погодного скачка напряжения в Мурманской области был введен режим повышенной готовности. Было введено ограничение подачи света для некоторых потребителей, таких как жилые дома и освещение улиц, чтобы в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные.