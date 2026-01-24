Ричмонд
Губернатор Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в субботу, 24 января, сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в регионе, новые уже везут из Ленинградской области и Карелии.

Мэр Мурманска Иван Лебедев в пятницу, 23 января, сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация произошла в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи. Глава области позже сообщал, что в регионе введен режим повышенной готовности.

— По только что поступившей информации от Россетей по итогам обследования зафиксировано обрушение пяти опор. Организована доставка новых опор из Ленинградской области и Республики Карелия, — написал Чибис в Telegram-канале.

По его словам, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, причины произошедшего установят в ходе следствия.

21 января президент РФ Владимир Путин потребовал в короткие сроки восстановить подачу электроэнергии и теплоснабжения в населенные пункты, где произошли аварийные отключения. С таким поручением он обратился к министру энергетики России Сергею Цивилеву.