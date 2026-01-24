Губернатор Чибис сообщил о повреждении пяти опор ЛЭП в Мурманской области

Мэр Мурманска Иван Лебедев в пятницу, 23 января, сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация произошла в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи. Глава области позже сообщал, что в регионе введен режим повышенной готовности.