Названы регионы, где больше всего погибло людей при ДТП

В 2025 году наибольший уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий зарегистрирован в Республике Тыва, Алтайском крае и Орловской области. Об этом говорится в статистике МВД РФ. В целом по стране за указанный период в ДТП погибло свыше 13,9 тысячи человек. В пересчете на 100 тысяч жителей это соответствует показателю 9,5 погибших.