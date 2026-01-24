Названы регионы, где больше всего погибло людей при ДТП

Меньше всего граждан погибло в ДТП в Москве.
В 2025 году наибольший уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий зарегистрирован в Республике Тыва, Алтайском крае и Орловской области. Об этом говорится в статистике МВД РФ. В целом по стране за указанный период в ДТП погибло свыше 13,9 тысячи человек. В пересчете на 100 тысяч жителей это соответствует показателю 9,5 погибших.
«В Туве этот показатель составляет 32,7 человека на 100 тысяч населения, что в 3,3 раза выше общероссийского уровня», — передает РИА Новости статистическую информацию. В Алтайском крае, Орловской области и Еврейской автономной области уровень смертности при ДТП несколько ниже и составляет соответственно 22, 20,1 и 20,07 случая на 100 тысяч человек.
Наименьшее число жертв аварий зафиксировано в Москве: показатель составил 2,2 погибших на 100 тысяч человек населения, что на 7,3 ниже среднероссийского уровня. В число регионов и городов с минимальными значениями смертности также вошли Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, где зарегистрированы 2,3 и 2,6 погибших на 100 тысяч жителей соответственно.
Ранее в ГИБДД сообщали, что в 2025 году на дорогах Тюменской области произошло 2 690 ДТП, в которых погибли 171 человек и более 3,5 тысячи получили ранения. При этом по сравнению с 2024 годом отмечено снижение всех основных показателей аварийности. Показатель транспортного риска в регионе составил 2,19 при плановом значении 2,49.