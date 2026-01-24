На Украине назвали ситуацию с энергетикой близкой к катастрофической

Ранее в этот день в Киеве снова произошли перебои с подачей тепла и воды. Накануне мэр города Виталий Кличко призвал киевлян запастись продуктами или покинуть город. Он также призвал работодателей в Киеве по возможности перевести сотрудников на удаленный формат работы, чтобы у них была возможность уехать из города.