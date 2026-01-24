На Украине назвали ситуацию с энергетикой близкой к катастрофической

«Мы близки к гуманитарной катастрофе», — приводит его слова агентство Reuters.
Он рассказал, что украинцы стали получать электричество примерно на три-четыре часа, после чего свет снова отключается на период до 15 часов.
«У нас есть многоквартирные дома, которые стоят без отопления неделями», — отметил Тимченко.
Ранее в этот день в Киеве снова произошли перебои с подачей тепла и воды. Накануне мэр города Виталий Кличко призвал киевлян запастись продуктами или покинуть город. Он также призвал работодателей в Киеве по возможности перевести сотрудников на удаленный формат работы, чтобы у них была возможность уехать из города.