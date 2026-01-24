Юрист разобрала версии смерти пловца Свечникова — от убийства до халатности

«Организаторы могут нести ответственность только в том случае, если будет доказано, что Свечников просил о помощи — то есть ему стало плохо во время заплыва, он поднимал руку и подавал сигналы, — но помощь оказана не была. У каждого участники заплыва есть страховочный буй на тросике. За этот буй можно ухватиться и продержаться какое-то время, пока не подоспеют спасатели», — отметила юрист.