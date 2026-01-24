Юрист разобрала версии смерти пловца Свечникова — от убийства до халатности

Трагическая гибель российского спортсмена Николая Свечникова во время массового заплыва через Босфор продолжает оставаться в центре внимания. После того как тело 29-летнего пловца было обнаружено лишь спустя несколько месяцев, встают острые вопросы о причинах трагедии и возможной ответственности. Юрист Мария Ярмуш в эксклюзивном комментарии для aif.ru подробно разобрала юридические аспекты этого происшествия, рассмотрев как версию о случайном столкновении, так и вопросы к организаторам соревнований.
Ответит ли другой пловец?
Одной из версий, обсуждаемых в спортивном сообществе, стало возможное столкновение в воде. Юрист Мария Ярмуш объяснила, какая ответственность грозит человеку, чьи действия, пусть и неосторожные, привели к трагедии.
«Если Свечникова действительно кто-то ударил и это повлекло его гибель, такие действия могут быть квалифицированы как причинение смерти по неосторожности. То есть тот, кто ударил случайно, и должен нести ответственность», — сказала Ярмуш.
При этом юрист констатировала, что свидетелей того, что пловец мог пострадать от чьих-то действий, пусть даже неосторожных, нет — иначе бы они уже проявились и рассказали о том, что видели.
«Поэтому, если Свечникова и задели, то об этом знает только тот, кто это совершил. Но вряд ли этот человек придет в полицию и признается в содеянном», — считает Ярмуш.
От 3 до 12 лет: Какое наказание грозит виновному?
Юрист также обозначила, какое наказание может понести человек, если бы его вина была доказана. Важным аспектом является умысел.
«В случае доказанного умысла исключать нельзя ничего, наказание может быть и до 10−12 лет лишения свободы. В случае неумышленного причинения смерти по неосторожности — от трех до пяти лет. Всё зависит от того, что установило бы следствие», — сказала Ярмуш.
Ключевой момент заключается в юрисдикции. Поскольку инцидент произошел в территориальных водах Турции, дело рассматривалось бы по турецкому законодательству. «Органы РФ, конечно, могли бы возбудить дело по факту гибели Свечникова при установлении виновных. Но суд проходил бы в Турции», — сказала Ярмуш.
Могли ли предотвратить? Почему организаторы, скорее всего, останутся безнаказанными.
Вторая сторона вопроса — ответственность организаторов массового и потенциально опасного мероприятия. Мария Ярмуш подробно объяснила, в каком случае федерация плавания Турции могла бы понести ответственность.
«Организаторы могут нести ответственность только в том случае, если будет доказано, что Свечников просил о помощи — то есть ему стало плохо во время заплыва, он поднимал руку и подавал сигналы, — но помощь оказана не была. У каждого участники заплыва есть страховочный буй на тросике. За этот буй можно ухватиться и продержаться какое-то время, пока не подоспеют спасатели», — отметила юрист.
Она рассказала, что организаторы состязаний обязаны подготовить спасательные бригады и катера на время мероприятия.
«На период заплыва судоходство в Босфоре останавливается, поэтому правила безопасности продуманы неплохо. Кроме того, каждый участник предоставляет медицинские документы и проходит специальную сертификацию, подтверждающую его способность плыть», — добавила Ярмуш.
При этом эксперт указала на обстоятельство, которое может быть расценено не в пользу организаторов.
«Единственный нюанс, который я заметила в материалах дела: во время заплыва испортилась погода. Началось волнение на воде и пошел дождь, а в таких условиях контролировать соревнования гораздо сложнее. Это может быть расценено как упущение со стороны организаторов. Однако я сомневаюсь, что турецкие правоохранительные органы будут строго наказывать свою федерацию плавания», — отметила Ярмуш.
По словам юриста, более жесткая реакция последовала бы при массовом происшествии.
«Иной реакция властей и правоохранителей была бы, если бы произошла массовая гибель спортсменов, например, 10 человек. В данном же случае всё, скорее всего, спишут на несчастный случай», — констатировала Ярмуш.
Причина смерти — тайна: почему расследование, вероятно, зашло в тупик.
Самый болезненный вопрос для родных и близких Николая Свечникова — что же на самом деле произошло в водах Босфора 24 августа 2025 года? Мария Ярмуш высказала мнение, что установить истинную причину смерти, скорее всего, уже не удастся, и это юридически предопределяет исход всего дела.
«Вряд ли удастся установить причину смерти Свечникова. Если бы тело извлекли сразу, можно было бы провести судебно-медицинскую экспертизу. Кто знает, может, у него действительно оторвался тромб или произошло кровоизлияние — всякое бывает. Но сейчас, спустя шесть месяцев, его могли только идентифицировать генетически по ДНК, но не определить причину смерти», — отметила Ярмуш.
Отсутствие точной медицинской причины смерти, по мнению эксперта, оставляет пространство для официальной версии, которая устроит все стороны, кроме семьи погибшего. Смерть Свечникова, скорее всего, спишут на несчастный случай, например, объявят, что российский спортсмен оказался не готов к заплыву физически.
Таким образом, трагедия в Босфоре рискует остаться нераскрытой. Юридические сложности, включая иностранную юрисдикцию, отсутствие свидетелей и невозможность установить причину смерти спустя месяцы, делают любое расследование крайне затруднительным. В данном случае система, вероятно, предпочтет закрыть дело, списав всё на роковое стечение обстоятельств.