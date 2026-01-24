В российском ведомстве заявили, что Украина должна вернуть безъядерный статус.
Для урегулирования конфликта на Украине необходимо ликвидировать коренные причины кризиса, сформированного при участии западных стран, а также устранить связанные с ним угрозы безопасности. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порожденные им угрозы безопасности», — сказал он для РИА Новости. По словам Полищука, Украина должна вернуться к исходным основам своей государственности: внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу.
Кроме того, страна, как он подчеркнул, должна обеспечить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека. Сюда же включается соблюдение прав этнических русских, русскоязычного населения и национальных меньшинств, а также отказ от неонацистской идеологии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия остается привержена поиску дипломатического урегулирования конфликта. Однако, по его словам, инициативы Москвы игнорировались или срывались западными странами. Министр также отмечал, что, по оценке российской стороны, европейские государства настроены на продолжение конфронтации с Россией.