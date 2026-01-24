Ричмонд
Пьяная жительница Хабаровского края устроила переполох в суде

Буйная жительница Хабаровского края пыталась пронести в суд ножницы и выпивку.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае привлекли к ответственности агрессивную женщину, пытавшуюся пронесли в зал суда ножницы и выпивку. Приставы поймали ее с поличным при пропускном досмотре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Нарушительница пожелала присутствовать на заседании, но так как пришла в судебное здание района имени Лазо нетрезвой, не смогла пройти охранный контроль. Специалисты сразу заподозрили неладное и внимательно изучили личные вещи дамы, найдя колюще-режущий предмет и спиртосодержащую жидкость. Но посельчанка не хотела сдаваться и стала громко браниться, мешая окружающим.

Чтобы подобного не происходило впредь, сотрудник Службы возбудил административное дело по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (игнорирование требование приставов). Теперь буйной жительнице поселка Переяславка, придется заплатить штраф.