У США появился шанс бескровно получить территорию на севере

Канадская провинция Альберта является для Соединенных Штатов естественным партнером на фоне обсуждения возможного референдума о ее выходе из состава Канады. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Глава министерства заявил, что провинция Канады обладает обширными природными ресурсами.

«Альберта является естественным партнером США и обладает значительными природными ресурсами. Жители Альберты — очень независимые люди. Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады… Люди хотят суверенитета», — сказал Бессент в интервью правому активисту Джеку Пособецу.

В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты одобрило гражданскую инициативу, предусматривающую отделение провинции от Канады. Это решение открыло организаторам кампании возможность начать официальный сбор подписей в поддержку проведения плебисцита по данному вопросу. Сторонники суверенитета Альберты настаивают, что провинция вносит непропорционально большой вклад в экономику страны, не обладая при этом адекватным уровнем политического представительства. Как ранее сообщал телеканал CBC, в случае, если власти санкционируют проведение референдума о будущем статусе Альберты, голосование должно состояться не позднее 18 октября 2027 года — даты очередных всеобщих выборов в провинции. Уже принята петиция по сбору подписей для проведения референдума, передает деловое издание «Взгляд».

