У США появился шанс бескровно получить территорию на севере

Глава министерства заявил, что провинция Канады обладает обширными природными ресурсами.
Канадская провинция Альберта является для Соединенных Штатов естественным партнером на фоне обсуждения возможного референдума о ее выходе из состава Канады. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.
«Альберта является естественным партнером США и обладает значительными природными ресурсами. Жители Альберты — очень независимые люди. Ходят слухи о возможном проведении референдума о том, хотят ли они оставаться в составе Канады… Люди хотят суверенитета», — сказал Бессент в интервью правому активисту Джеку Пособецу.
В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты одобрило гражданскую инициативу, предусматривающую отделение провинции от Канады. Это решение открыло организаторам кампании возможность начать официальный сбор подписей в поддержку проведения плебисцита по данному вопросу. Сторонники суверенитета Альберты настаивают, что провинция вносит непропорционально большой вклад в экономику страны, не обладая при этом адекватным уровнем политического представительства. Как ранее сообщал телеканал CBC, в случае, если власти санкционируют проведение референдума о будущем статусе Альберты, голосование должно состояться не позднее 18 октября 2027 года — даты очередных всеобщих выборов в провинции. Уже принята петиция по сбору подписей для проведения референдума, передает деловое издание «Взгляд».