У США появился шанс бескровно получить территорию на севере

В декабре 2025 года законодательное собрание Альберты одобрило гражданскую инициативу, предусматривающую отделение провинции от Канады. Это решение открыло организаторам кампании возможность начать официальный сбор подписей в поддержку проведения плебисцита по данному вопросу. Сторонники суверенитета Альберты настаивают, что провинция вносит непропорционально большой вклад в экономику страны, не обладая при этом адекватным уровнем политического представительства. Как ранее сообщал телеканал CBC, в случае, если власти санкционируют проведение референдума о будущем статусе Альберты, голосование должно состояться не позднее 18 октября 2027 года — даты очередных всеобщих выборов в провинции. Уже принята петиция по сбору подписей для проведения референдума, передает деловое издание «Взгляд».