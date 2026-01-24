Жительница Иркутска получила обморожение конечностей, ожидая маршрутку

Едва не ставший трагическим пример беспечности: 18 января, несмотря на 30 градусный мороз, жительница Иркутска Ирина* вышла из дома в неподходящей для такой погоды одежде: лёгкая куртка, тонкие перчатки, джинсы без тёплых колготок и шарф, повязанный на голову. Около 40 минут она ждала маршрутку и перестала чувствовать руки и ноги, из-за чего запаниковала и вызвала медиков. Врачи диагностировали поверхностное обморожение конечностей.