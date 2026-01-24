Ричмонд
Жительница Иркутска получила обморожение конечностей, ожидая маршрутку

Девушка вышла из дома в неподходящей для морозов одежде и поплатилась здоровьем.

Январь 2026 года вошел в историю Иркутской области как один из самых суровых: на этой неделе температура в отдельных районах опускалась до −55 градусов.

Однако пренебрежение мерами безопасности уже привело к печальным последствиям. По данным Иркутской станции скорой медицинской помощи, с начала месяца зафиксировано 38 случаев обращения с жалобами на обморожение. Среди пострадавших оказался один ребенок.

Едва не ставший трагическим пример беспечности: 18 января, несмотря на 30 градусный мороз, жительница Иркутска Ирина* вышла из дома в неподходящей для такой погоды одежде: лёгкая куртка, тонкие перчатки, джинсы без тёплых колготок и шарф, повязанный на голову. Около 40 минут она ждала маршрутку и перестала чувствовать руки и ноги, из-за чего запаниковала и вызвала медиков. Врачи диагностировали поверхностное обморожение конечностей.

«Повезло, что обратилась вовремя», — отметили специалисты.

Помните: обморожение может наступить незаметно, а его последствия порой оказываются необратимыми. Берегите себя и не рискуйте здоровьем ради минутной небрежности!

*Имя изменено.