ПВО отразила атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области.
По его словам, минувшей ночью, во время отражения воздушной атаки, дроны были сбиты над городами Каменск-Шахтинский и Донецк (РО), а также над Каменским, Матвеево-Курганским и Чертковским районами области.
Слюсарь написал, что информация о возможных пострадавших или разрушениях в настоящее время отсутствует и подлежит уточнению.
Ранее стало известно, что украинские Вооруженные силы использовали беспилотник для нанесения удара по гражданскому автомобилю в селе Грузское, Борисовского округа Белгородской области. Региональный оперативный штаб сообщил об одном пострадавшем среди мирного населения в результате этой атаки.