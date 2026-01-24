В Приморье из-за аварии без воды остались семь тысяч жителей поселка Врангель

Кроме того, будет тщательно расследована причина инцидента. По итогам проверки прокуратура обещает принять исчерпывающий комплекс мер реагирования, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем и жители не страдали от перебоев с жизненно важным ресурсом.