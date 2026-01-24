Ричмонд
В Приморье из-за аварии без воды остались семь тысяч жителей поселка Врангель

Отключение затронуло 30 многоквартирных домов и два социальных объекта.

Источник: Комсомольская правда

В Находкинском городском округе произошло масштабное аварийное отключение водоснабжения. В ночь на 24 января без воды остались более семи тысяч потребителей посёлка Врангель.

Прокуратура Находки уже начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство возьмет на контроль ход аварийно-восстановительных работ. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства при содержании и обслуживании водопроводных сетей, а также тому, насколько оперативно устраняется авария.

Кроме того, будет тщательно расследована причина инцидента. По итогам проверки прокуратура обещает принять исчерпывающий комплекс мер реагирования, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем и жители не страдали от перебоев с жизненно важным ресурсом.