В Приморье из-за аварии без воды остались семь тысяч жителей поселка Врангель

В Находкинском городском округе произошло масштабное аварийное отключение водоснабжения. В ночь на 24 января без воды остались более семи тысяч потребителей посёлка Врангель.
Прокуратура Находки уже начала проверку по данному факту. Надзорное ведомство возьмет на контроль ход аварийно-восстановительных работ. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства при содержании и обслуживании водопроводных сетей, а также тому, насколько оперативно устраняется авария.
Кроме того, будет тщательно расследована причина инцидента. По итогам проверки прокуратура обещает принять исчерпывающий комплекс мер реагирования, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем и жители не страдали от перебоев с жизненно важным ресурсом.