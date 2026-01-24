Математик вычислил дату развала Украины

По его оценке, период с 2017 по 2029 год для Киева — это как раз время разбрасывать камни. За 12 лет страна фактически распадется по всем возможным линиям раскола — географическим и политическим. Сейчас все начинают конфликтовать со всеми, отметил эксперт. Он также напомнил, что до 2017 года Украина находилась в идеологическом периоде, когда, несмотря на внутренние различия, в стране наблюдалась высокая степень консолидации. Сейчас же все, кто рассчитывал на устойчивое существование единой страны, просчитались. Украину следовало разделить на федерацию или конфедерацию — только в этом случае у нее сохранялся бы шанс не распасться, подытожил Григорий Кваша.