Математик вычислил дату развала Украины

До 2017 года на Украине был идеологический период, заявил Кваша.
К концу 2029 года Украина может полностью распасться. Об этом на основе расчетов сообщил российский математик и исследователь исторической цикличности Григорий Кваша. Свой прогноз он обосновывает теорией циклов и концепцией так называемого дальнего порядка, который прослеживается и в исторических процессах.
«На Украине сейчас идет политический период, он идет с 2017 года и продлится до 2029 года. У каждого государства есть периоды, как говорят в Библии: “Есть время собирать камни и время разбрасывать камни”. А с 2017-го и по 2029 год она (Украина — прим. URA.RU) будет разваливаться», — заявил Кваша для aif.ru.
По его оценке, период с 2017 по 2029 год для Киева — это как раз время разбрасывать камни. За 12 лет страна фактически распадется по всем возможным линиям раскола — географическим и политическим. Сейчас все начинают конфликтовать со всеми, отметил эксперт. Он также напомнил, что до 2017 года Украина находилась в идеологическом периоде, когда, несмотря на внутренние различия, в стране наблюдалась высокая степень консолидации. Сейчас же все, кто рассчитывал на устойчивое существование единой страны, просчитались. Украину следовало разделить на федерацию или конфедерацию — только в этом случае у нее сохранялся бы шанс не распасться, подытожил Григорий Кваша.
Ранее математик рассчитал дату завершения специальной военной операции. Это ожидалось в 2025 году. По его словам, используемые методы прогнозирования основаны на анализе исторических циклов, повторяющихся с определенной периодичностью. В частности, он выделил, что в истории современной России период мира наступает каждые 24 года. В этот временной отрезок включаются этапы политической борьбы за власть и проведения экономических реформ. Затем следует двенадцатилетний цикл, который он охарактеризовал как «время войны». Согласно его расчетам, 2025 год знаменовал собой завершение этого периода.