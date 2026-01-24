В Приморье для помощи пострадавшим в ДТП с автобусом вылетела санавиация

В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, в аварию также попали четыре автомобиля. В автобусе находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным минздрава на утро пятницы, были госпитализированы четыре человека, трое — в тяжелом состоянии.