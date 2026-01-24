Генпрокуратура требует изъять имущество экс-ректора ВГУЭС

Как сообщили в Ленинском районном суде Владивостока, исковое заявление поступило от заместителя генерального прокурора РФ, действующего в интересах государства. В числе ответчиков значатся не только сами Лазарев и Василенко, но и их родственники, а также ряд юридических лиц — коммерческих и некоммерческих организаций, которые, по мнению следствия, могли быть задействованы в схемах легализации активов.