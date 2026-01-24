Генпрокуратура требует изъять имущество экс-ректора ВГУЭС

Речь идёт об экс-ректоре ВГУЭС Геннадии Лазареве, бывшем прокуроре края Валерии Василенко и связанных с ними лицах, а сумма предполагаемого ущерба превышает 2 млрд рублей.
Коррупционным путём
Как сообщили в Ленинском районном суде Владивостока, исковое заявление поступило от заместителя генерального прокурора РФ, действующего в интересах государства. В числе ответчиков значатся не только сами Лазарев и Василенко, но и их родственники, а также ряд юридических лиц — коммерческих и некоммерческих организаций, которые, по мнению следствия, могли быть задействованы в схемах легализации активов.
В официальном сообщении суда подчёркивается, что предметом иска является движимое и недвижимое имущество, полученное в результате нарушения антикоррупционных запретов и ограничений. При этом точная стоимость активов в заявлении не раскрывается: прокурор указывает лишь общий размер ущерба, который, как следует из материалов, превышает 2 млрд рублей. Иск принят к производству, а в качестве обеспечительной меры на имущество ответчиков наложен арест и введён запрет на совершение регистрационных действий.
Ответчиками по иску, как сообщает суд, числятся сам Геннадий Лазарев, супруга экс-ректора, сын Иннокентий, его родственники, бывший прокурор Приморского края Валерий Василенко, позже возглавлявший «Восточную верфь», и ряд аффилированных с ними лиц. Кроме того, того, в числе ответчиков попали автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования «Приморский межотраслевой центр», АНПОО «Дальневосточный центр непрерывного образования», автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного образования «Центр образования и развития», ЗАО «ЛИНКОМ», ООО «КЭН», «Сидими», «Одиссей», «Аванта», и «Иммобилиаре».
Присвоили казённое
Гражданский иск Генпрокуратуры рассматривается на фоне уже идущих уголовных процессов. Летом 2025 года во Владивостоке началось рассмотрение дела о хищении имущества судостроительного предприятия АО «Восточная верфь». По этому делу проходят пять фигурантов, включая экс-прокурора Приморского края Валерия Василенко. Им инкриминируются создание и участие в преступном сообществе, мошенничество, растрата, а также легализация денежных средств, полученных преступным путём.
Следствие полагает, что обвиняемые похитили имущество предприятия на сумму более 10 млн рублей, а также предприняли попытку незаконного завладения акциями «Восточной верфи» общей стоимостью свыше 2,2 млн рублей. Материалы в отношении Геннадия Лазарева были выделены в отдельное производство, однако именно он, по версии правоохранительных органов, считается ключевой фигурой предполагаемой преступной схемы.
Как ранее сообщало следственное управление СКР по Приморскому краю, Василенко, занимавший пост прокурора региона с 1991 по 2005 год, якобы возглавлял одно из структурных подразделений преступного сообщества. Руководителем всей группы, по данным следствия, являлся Лазарев. В рамках расследования утверждается, что участники ОПГ использовали служебное положение и деловые связи для извлечения незаконной выгоды и последующего сокрытия происхождения средств.
Геннадий Лазарев — фигура для Приморья известная. С середины 1990-х годов он неоднократно избирался депутатом законодательного собрания края, на протяжении многих лет возглавлял Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, а также входил в число акционеров «Восточной верфи». Следствие считает, что именно совмещение политического, административного и коммерческого влияния позволило ему выстроить устойчивые коррупционные механизмы.
Экс-ректора называют ключевой фигурой уголовного дела о хищении имущества ВГУЭС. Корпуса и здания университета, которым он руководил долгие годы, сперва были незаконно присвоены Лазаревым и его приближёнными, а затем сдавались вузу в аренду.
В настоящее время 77-летний Геннадий Лазарев находится под домашним арестом.
Генпрокуратура последовательно изымает незаконно нажитое имущество у бывших чиновников.
Ранее аналогичные иски позволили вернуть государству активы экс-мэров Владивостока Владимира Николаева и Игоря Пушкарёва — надзорное ведомство также доказало, что оно получено в обход антикоррупционного законодательства.