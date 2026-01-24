Силы ПВО сбили за ночь 75 украинских беспилотников над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 75 украинских беспилотников на российскими регионами. Об этом в субботу, 24 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 22 — над Белгородской.
Также два БПЛА сбили над Курской областью, по одному — над Воронежской и Брянской областями.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает Telegram-канал МО РФ.
23 января в результате атаки украинских беспилотников в Пензе произошел пожар на нефтебазе, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В Шебекинском городском округе Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. В результате происшествия водитель машины получил ранения.