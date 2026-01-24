Ричмонд
По пути из Хабаровска в Находку сошли с рельсов 16 вагонов с углем

Сход 16 вагонов с углём, 10 из которых опрокинулись, произошёл утром 24 января на станции Корфовская в Хабаровском крае при следовании состава в Приморье, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Источник: Официальный канал Восточного межрегионального СУТ СК России

«Состав с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край. Пострадавших нет», — говорится в информационном сообщении ведомства.

По предварительным данным, в субботу, 24 января, около 8.00 на станции Корфовская Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги (пос. Корфовский, Хабаровский край) произошел сход 20 (позднее выяснилось, что всё-таки 16) вагонов с углем с последующим опрокидыванием 10 из них. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Движение поездов на участке было приостановлено.

Тем временем в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России отмечают, что размер ущерба составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, по которому проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.