По пути из Хабаровска в Находку сошли с рельсов 16 вагонов с углем

По предварительным данным, в субботу, 24 января, около 8.00 на станции Корфовская Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги (пос. Корфовский, Хабаровский край) произошел сход 20 (позднее выяснилось, что всё-таки 16) вагонов с углем с последующим опрокидыванием 10 из них. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Движение поездов на участке было приостановлено.