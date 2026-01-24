По пути из Хабаровска в Находку сошли с рельсов 16 вагонов с углем

«Состав с углем следовал на станцию Находка-Восточная в Приморский край. Пострадавших нет», — говорится в информационном сообщении ведомства.
По предварительным данным, в субботу, 24 января, около 8.00 на станции Корфовская Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги (пос. Корфовский, Хабаровский край) произошел сход 20 (позднее выяснилось, что всё-таки 16) вагонов с углем с последующим опрокидыванием 10 из них. К месту происшествия выехал аварийно-восстановительный поезд. Движение поездов на участке было приостановлено.
Тем временем в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России отмечают, что размер ущерба составил более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, по которому проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.