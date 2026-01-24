Врачи Приморья вылетели для помощи пострадавшим в ДТП в Хасанском округе. Видео © Telegram / Минздрав Приморья.
Бригада врачей прибыла в Хасанскую больницу, где находятся трое пациентов, находящихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. На 24 января в больницах Приморья находятся шесть пострадавших. Им оказывается необходимая помощь. Двое пациентов остаются во Владивостокской клинической больнице, ещё один пострадавший был госпитализирован в Кавалеровскую ЦРБ.
Семьям погибших в аварии с автобусом в Приморье выплатят по 300 тысяч рублей. Напомним, состояние пострадавших после аварии с участием автобуса и грузовика стабилизировали. Четверо человек, находившихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, получили полный объём необходимых диагностических и лечебных процедур и остаются под контролем медиков. Двое из них подверглись хирургическому вмешательству. 22 января произошло ДТП на автодороге «Раздольное — Хасан» в районе посёлка Барабаш Хасанского района. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автобуса и двое пассажиров. Установлено, что в страшной аварии виновен гражданин КНР, управлявший грузовиком FAW. Он не справился с управлением.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.