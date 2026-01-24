В Красноярске нашли «похищенного» подростка

Как сообщили в СК, мальчика нашли в арендованной квартире в городе. Он находился там вместе с малознакомой девушкой, приехавшей из другого города.
По версии следствия, 22 января подросток по указанию неизвестных лиц забрал из дома 3 млн рублей, принадлежавших его отцу, и передал деньги мошенникам. После этого отцу поступили сообщения о якобы похищении сына и требование выкупа.
Подростка и девушку доставили в следственный отдел, их опрашивают. Следователи и полиция продолжают устанавливать всех причастных к произошедшему, сообщают в УтроNews.