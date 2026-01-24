За ночь расчёты ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над регионами России

Наибольшее количество беспилотников — 46 — сбили над Ростовской областью. 22 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, три — над территорией Республики Крым. Ещё два дрона уничтожили над Курской областью, по одному — над Воронежской и Брянской областями.
Ранее атака вражеского дрона привела к отключению электричества у более чем тысячи абонентов в Михайловском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.
