За ночь расчёты ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников — 46 — сбили над Ростовской областью. 22 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, три — над территорией Республики Крым. Ещё два дрона уничтожили над Курской областью, по одному — над Воронежской и Брянской областями.

Ранее атака вражеского дрона привела к отключению электричества у более чем тысячи абонентов в Михайловском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
