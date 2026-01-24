Ричмонд
На Сахалине спасен водолаз, который провел в холодной воде почти 20 часов

На Сахалине водолаз провел в холодной воде почти сутки. Мужчину нашли живым.

Источник: Аргументы и факты

На Сахалине водолаз провел в холодной воде около 20 часов, прежде чем его нашли.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС РФ, поздно вечером в пятницу поступило сообщение об исчезновении 50-летнего мужчины. Выяснилось, что мужчина без уведомления властей работал водолазом в паре с коллегой в Анивском заливе примерно в 2 км от берега на траверзе южного ковша морского порта Корсаков.

С наступлением светлого времени суток 24 января началась масштабная поисково-спасательная операция. Об инциденте были оповещены все суда в акватории Анивского залива.

В результате около 12:00 (04:00 мск) водолаза обнаружил экипаж судна «Иван Капралов», проходящего мимо. Мужчину подняли на борт. Отмечается, что спасенный в медицинской помощи не нуждается.

В начале января во Владивостоке, в акватории Тавричанки, три автомобиля с рыбаками провалились под лед и затонули. Людям удалось спастись.