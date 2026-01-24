Обманувшую 11 человек осудили в Павлодаре

«Рассмотрено уголовное дело в отношении С. обвиняемой в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере (ст. 190 ч.4 п.2) УК). Приговором суда С. признана виновной и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам города Павлодара в субботу.