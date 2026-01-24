Ричмонд
Обманувшую 11 человек осудили в Павлодаре

Павлодар. 24 января. КазТАГ — Обманувшую 11 человек осудили в Павлодаре, передает КазТАГ.

«Рассмотрено уголовное дело в отношении С. обвиняемой в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере (ст. 190 ч.4 п.2) УК). Приговором суда С. признана виновной и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в Межрайонном суде по уголовным делам города Павлодара в субботу.

Известно, что с 2020 по 2025 годы 51-летняя жительница Павлодара С. обманула, злоупотребляя доверием 11 знакомых. Нанесенный им ущерб превысил Т200 млн.

Суд учел частичное добровольное возмещение ущерба потерпевшим, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и отсутствие судимости.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в полицию о мошенничестве в отношении одного человека заявили сразу несколько человек. Все потерпевшие рассказали, что их знакомая, злоупотребив доверием, под предлогом развития бизнеса, просила одолжить ей денежные средства.