Резервный борт доставил в Барнаул пассажиров севшего в КНР рейса из Пхукета

По словам официальных представителей, все пассажиры чувствуют себя хорошо, и медицинская помощь никому не понадобилась.
«Рейс Пхукет — Барнаул успешно завершил полёт и благополучно приземлился в аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова. Все пассажиры чувствуют себя хорошо, медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в сообщении.
Аэропорт проинформировал все заинтересованные службы о прибытии рейса.
Ранее сообщалось, что самолёт Boeing-757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, совершил незапланированную посадку в китайском городе Ланьчжоу. Экипаж подал сигнал бедствия, находясь над территорией Китая. Предварительно, после подачи сигнала бедствия экипаж принял решение о посадке на ближайшем запасном аэродроме.
