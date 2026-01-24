Ричмонд
Резервный борт доставил в Барнаул пассажиров севшего в КНР рейса из Пхукета

Пассажиры рейса Пхукет — Барнаул авиакомпании Azur Air, совершившего вынужденную посадку в Китае, доставлены в пункт назначения резервным бортом. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

Источник: Life.ru

По словам официальных представителей, все пассажиры чувствуют себя хорошо, и медицинская помощь никому не понадобилась.

«Рейс Пхукет — Барнаул успешно завершил полёт и благополучно приземлился в аэропорту Барнаула имени Г. С. Титова. Все пассажиры чувствуют себя хорошо, медицинская помощь никому не потребовалась», — говорится в сообщении.

Аэропорт проинформировал все заинтересованные службы о прибытии рейса.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing-757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, совершил незапланированную посадку в китайском городе Ланьчжоу. Экипаж подал сигнал бедствия, находясь над территорией Китая. Предварительно, после подачи сигнала бедствия экипаж принял решение о посадке на ближайшем запасном аэродроме.

