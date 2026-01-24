Мошенники заставили подростка инсценировать похищение: последние новости о громком деле в Красноярске

Мошенники запугали подростка и запретили рассказывать об этом кому-либо.
Подросток, ранее похищенный в Красноярске, найден живым, угрозы его жизни и здоровью нет. Об этом сообщили в региональном управлении СК России, уточнив, что школьник находился в арендованной квартире вместе с девушкой. Они попали под влияние мошенников. Отец 14-летнего подростка пообещал не наказывать сына за то, что он вынес три млн рублей из его сейфа. Последние новости по этому делу — в материале URA.RU.
Что известно о похищении.
В Красноярске 23 января возбудили уголовное дело о похищении 14‑летнего подростка. По данным следствия, накануне вечером юноша ушел из дома с неизвестным человеком. В тот же день его отцу в мессенджере пришло требование выплатить выкуп в размере 350 тысяч долларов (более 26,5 млн рублей).
Кроме того, он заявил, что из домашнего сейфа пропали три млн рублей. Позже Следственный комитет сообщил, что подростка нашли в арендованной квартире вместе с 18-летней девушкой. По версии следствия, подростки попали под влияние мошенников.
Отец пообещал не наказывать сына.
Отец убежден, что его сын находился под влиянием мошенников.
Отец 14-летнего подростка заявил, что не намерен наказывать сына и хочет заново выстроить с ним отношения. «Нет, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос будет ли наказывать подростка. Мужчина отметил, что сейчас испытывает облегчение и радость, так как сына нашли живым. Он также был уверен, что мальчик попал под воздействие злоумышленников.
Что известно о 18-летней девушке.
Школьника обнаружили в арендованной квартире вместе с 18‑летней жительницей Сургута. Согласно материалам следствия, девушка, действуя в сговоре с мошенниками, прилетела в Красноярск за сутки до совершения преступления.
22 января она пришла в квартиру подростка, где, по версии следствия, они совместно вскрыли сейфы и похитили 3 млн рублей. В тот же вечер девушка передала основную часть похищенных средств мошенникам, оставив себе часть денег. После этого юноша и девушка отправились в квартиру, арендованную неустановленными лицами, и оставались там в ожидании дальнейших указаний.
Как уточнили в следственных органах, после обнаружения подростков их доставили в следственный отдел, где допросили об обстоятельствах происшествия. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Подросток признался, что ему угрожали.
Подросток рассказал на допросе, что мошенники шантажировали его и заставили украсть у отца три млн рублей, а затем инсценировать собственное похищение. По его словам, ему угрожали испортить репутацию отца и повлиять на брата, вплоть до отчисления. Юноша считал, что общается с представителями закона, и ему запретили рассказывать об этом кому-либо. Видео допроса опубликовал СК России.