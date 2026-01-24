Ричмонд
Один человек погиб при лобовом столкновении двух грузовиков в Бурятии

В Иволгинском районе Бурятии произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей, в результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

Источник: Life.ru

Лобовое столкновение фур произошло в Бурятии. Видео © Telegram / Полиция Бурятии.

«По предварительным данным, около 4 ночи произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП 50-летний водитель автомашины “ФАВ” скончался на месте происшествия, водитель автомашины “Скания” с травмами доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Врио начальника ОГИБДД по Иволгинскому району Балдан Мункодугаров сообщил, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей автоаварии.

Ранее сообщалось, что в Шпаковском округе Ставропольского края в ДТП погибли четыре человека, включая ребёнка. Столкновение двух легковых автомобилей на 5 километре автодороги «Обход села Татарка» произошло вечером 23 января 2026 года. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.

