Один человек погиб при лобовом столкновении двух грузовиков в Бурятии

Лобовое столкновение фур произошло в Бурятии. Видео © Telegram / Полиция Бурятии.
«По предварительным данным, около 4 ночи произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП 50-летний водитель автомашины “ФАВ” скончался на месте происшествия, водитель автомашины “Скания” с травмами доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Врио начальника ОГИБДД по Иволгинскому району Балдан Мункодугаров сообщил, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей автоаварии.
Ранее сообщалось, что в Шпаковском округе Ставропольского края в ДТП погибли четыре человека, включая ребёнка. Столкновение двух легковых автомобилей на 5 километре автодороги «Обход села Татарка» произошло вечером 23 января 2026 года. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.
