Участницу аферы с похищением подростка в Красноярске задержали

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой иногородней девушкой в арендованной мошенниками квартире. В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего.