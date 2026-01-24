Ричмонд
Участницу аферы с похищением подростка в Красноярске задержали

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Девушка, которая стала участницей аферы с хищением 3 миллионов рублей и якобы похищением подростка в Красноярске, задержана по подозрению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Следствием выявлено, что девушка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск и пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и похитили 3 миллиона рублей. Вечером того же дня она передала деньги мошенникам, оставив часть суммы себе. После этого девушка и подросток отправились в арендованную квартиру и ждали дальнейших указаний.

«Девушка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетнего», — добавили в ведомстве.

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером в четверг, его сопровождал неизвестный человек. С заявлением о пропаже мальчика в полицию обратился его отец. В пятницу вечером подросток был найден вместе с малознакомой иногородней девушкой в арендованной мошенниками квартире. В настоящее время подросток и девушка доставлены в следственный отдел, они будут допрошены об обстоятельствах произошедшего.