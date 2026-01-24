В Красноярске задержали женщину по делу о похищении подростка

По версии следствия, 21 января 2026 года подозреваемая, действуя совместно с неустановленными мошенниками, прибыла авиарейсом в Красноярск. На следующий день, 22 января, она пришла по адресу проживания подростка, где вместе с ним вскрыла сейфы и похитила находившиеся там денежные средства в размере трех миллионов рублей. В тот же вечер девушка передала большую часть похищенных денег сообщникам, оставив себе часть суммы. После этого она вместе с подростком проследовала в квартиру, арендованную неизвестными лицами, где они ожидали дальнейших указаний. Сегодня следователи совместно с сотрудниками полиции установили местонахождение молодых людей в одной из квартир Красноярска.