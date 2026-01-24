В Красноярске задержали женщину по делу о похищении подростка

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной жительницы Сургута, заявили в СК.
В Красноярске в ходе расследования уголовного дела о похищении несовершеннолетнего задержана 18-летняя жительница Сургута. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в следственных органах ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ». — говорится в сообщении СК. Оно опубликована в официальном telegram-канале.
По версии следствия, 21 января 2026 года подозреваемая, действуя совместно с неустановленными мошенниками, прибыла авиарейсом в Красноярск. На следующий день, 22 января, она пришла по адресу проживания подростка, где вместе с ним вскрыла сейфы и похитила находившиеся там денежные средства в размере трех миллионов рублей. В тот же вечер девушка передала большую часть похищенных денег сообщникам, оставив себе часть суммы. После этого она вместе с подростком проследовала в квартиру, арендованную неизвестными лицами, где они ожидали дальнейших указаний. Сегодня следователи совместно с сотрудниками полиции установили местонахождение молодых людей в одной из квартир Красноярска.
Подозреваемая задержана, в настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению противоправных действий в отношении подростка. Его уже нашли живым, угрозы жизни и здоровью несовершеннолетнего нет.