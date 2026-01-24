Ричмонд
В Красноярске задержана сообщница мошенников в деле о похищении подростка и краже 3 млн рублей

В Красноярске задержана женщина, подозреваемая в участии в преступной схеме, связанной с хищением крупной суммы денег у отца подростка. По данным ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Следствие установило, что 21 января подозреваемая прилетела в город по указанию своих сообщников. На следующий день она встретилась с несовершеннолетним юношей и, действуя совместно с ним, проникла в его дом. Там они вскрыли сейф, из которого похитили 3 миллиона рублей, принадлежавших отцу подростка. Часть украденных средств женщина передала другим участникам преступной группы, оставив себе некоторую сумму.

После кражи задержанная и подросток скрылись в арендованной неизвестными квартире, где ожидали дальнейших инструкций. Место их нахождения было установлено сотрудниками правоохранительных органов 24 января. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанной.