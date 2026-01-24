В Красноярске задержана сообщница мошенников в деле о похищении подростка и краже 3 млн рублей

Следствие установило, что 21 января подозреваемая прилетела в город по указанию своих сообщников. На следующий день она встретилась с несовершеннолетним юношей и, действуя совместно с ним, проникла в его дом. Там они вскрыли сейф, из которого похитили 3 миллиона рублей, принадлежавших отцу подростка. Часть украденных средств женщина передала другим участникам преступной группы, оставив себе некоторую сумму.