Два автомобиля столкнулись на трассе под Казанью: оба водителя в больнице

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на автодороге Казань — Боровое Матюшино. В результате лобового столкновения автомобилей Kia Rio и BMW X5 пострадали люди. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.
По предварительной информации, виновником аварии стал 20-летний водитель Kia Rio. Молодой автомобилист, имеющий стаж вождения более двух лет, двигался со стороны поселка Песчаные Ковали в направлении столицы республики. В какой-то момент он потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу.
На встречной полосе автомобиль столкнулся с внедорожником BMW X5 под управлением 47-летнего казанца, имеющего внушительный водительский стаж — 31 год.
В результате аварии оба участника ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.