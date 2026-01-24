Два автомобиля столкнулись на трассе под Казанью: оба водителя в больнице

По предварительной информации, виновником аварии стал 20-летний водитель Kia Rio. Молодой автомобилист, имеющий стаж вождения более двух лет, двигался со стороны поселка Песчаные Ковали в направлении столицы республики. В какой-то момент он потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу.