Экс-таможенника экстрадировали из Испании в Казахстан

АСТАНА, 24 янв — Sputnik. Сотрудники Генпрокуратуры и Службы по противодействию коррупции КНБ Казахстана экстрадировали бывшего сотрудника таможенной службы из Испании.

Источник: Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана

Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

«Он подозревается в том, что в 2020 году, являясь сотрудником таможенных органов, путем внесения ложных сведений в информационную базу, незаконно освободил владельцев 8 автомашин от уплаты таможенных пошлин в бюджет на общую сумму свыше 45 млн тг», — говорится в сообщении.

Более трех лет он скрывался и был объявлен в международный розыск, задержали подозреваемого в Барселоне. Мужчину водвоили в СИЗО Астаны.

Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.