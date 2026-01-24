СК задержал девушку, сопровождавшую похищенного в Красноярске подростка

По версии следствия, 21 января она прилетела в Красноярск, а 22 января вместе с 14-летним подростком пришла к нему домой. Там они взломали сейфы и похитили 3 миллиона рублей, после чего девушка передала основную часть денег своим сообщникам, оставив себе часть средств. Затем оба скрылись в арендованной неизвестными квартире, где ожидали дальнейших указаний.