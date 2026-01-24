СК задержал девушку, сопровождавшую похищенного в Красноярске подростка

В Красноярске задержана 18-летняя жительница Сургута, сопровождавшая похищенного подростка. Как сообщили в Следственном комитете России, девушка действовала в сговоре с другими злоумышленниками.
По версии следствия, 21 января она прилетела в Красноярск, а 22 января вместе с 14-летним подростком пришла к нему домой. Там они взломали сейфы и похитили 3 миллиона рублей, после чего девушка передала основную часть денег своим сообщникам, оставив себе часть средств. Затем оба скрылись в арендованной неизвестными квартире, где ожидали дальнейших указаний.
В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц в особо крупном размере). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, отец школьника, вернувшись домой, не нашел сына и обнаружил пропажу из сейфа 3 миллионов рублей. Позже он получил требования похитителей. В переписке злоумышленники запросили выкуп 350 тысяч долларов (более 26 млн рублей). Подростка обнаружили уже вечером следующего дня в арендованной квартире.