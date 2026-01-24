Девушку, сопровождавшую пропавшего сына бизнесмена из Красноярска, задержали

14-летний подросток из Красноярска ушел с неизвестным 22 января. После его отцу начали приходить сообщения с требованиями заплатить выкуп за сына. Похититель просил около 350 тысяч долларов. Позже подростка обнаружили на съемной квартире — он был там вместе с неизвестной девушкой. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».