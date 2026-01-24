Мошенники забрали у мамы бойца СВО из Башкирии почти 8 млн рублей

Жительница города Салавата потеряла сына в зоне СВО, а теперь и огромную сумму денег. Убитая горем женщина отдала мошенникам 7 млн 400 тыс. рублей. И это при том, что ее неоднократно предупреждали и в воинской части, и в банке, что выплатами могут воспользоваться мошенники.
Сначала мама погибшего военнослужащего оформила документы на выплаты с юристом воинской части, где служил ее сын. Примерно через три недели ей поступил звонок от якобы сотрудника военного ведомства. Неизвестный сообщил, что ее сына посмертно наградили Орденом Мужества и медалью «За отвагу». Обманщик сказал, что оформлением единовременной выплаты займется сам, только ему нужен будет номер паспорта жительницы Салавата.
«Далее ей стали поступать звонки от якобы “сотрудников безопасности банка”, “следователя по особо важным делам по городу Москве”, “специалиста департамента Центрального Банка”. Злоумышленники сообщили, что от ее имени пытаются оформить кредит, уточнили, получила ли она денежные выплаты на сына и убедили, что во избежание мошеннических действий с ее счетов, нужно будет их закрыть и направить деньги в ячейку активации “Центрального банка”, старый основной счет будет закрыт, а когда все деньги поступят “Центральный Банк” якобы активирует новый основной счет. Потерпевшая, поверив мошенникам, стала действовать по их указаниям», — рассказали полицейские.
Женщина делала все, как велят ей мошенники: установила на телефон «нужное» приложение, заказала в банке наличные, через банкомат другого банка перевела их на указанный счет.
«На следующий день преступник сказал, что как только придут оставшиеся деньги, необходимо будет повторить операцию. Спустя некоторое время потерпевшая получила выплаты и по указанию мошенников заказала в банке крупную сумму наличных, которые также перевела на счета злоумышленников. Ей сказал, что через два дня к ней приедет юрист, заберет все чеки и подпишет у нее документы. В назначенный день к заявительнице так никто и не приехал», — восстановили картину произошедшего в МВД Башкирии.
Полицейские уже возбудили уголовное дело и ищут мошенников, обманувших и без того убитую горем мать.