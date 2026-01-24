Расследование дела причастного к гибели военкора РФ командира ВСУ завершили

В начале 2025 года Бровди был командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ. Он отдал подчиненным приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей в непосредственной близости к границе с Украиной. При этом он знал, что эти дороги используются мирными жителями.