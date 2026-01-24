Расследование дела причастного к гибели военкора РФ командира ВСУ завершили

«В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погибла журналист Первого канала Анна Прокофьева», — сказала она.
В начале 2025 года Бровди был командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ. Он отдал подчиненным приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей в непосредственной близости к границе с Украиной. При этом он знал, что эти дороги используются мирными жителями.
26 марта 2025 года по автодороге в 7 км от села Забужевка Беловского района Курской области следовал автомобиль УАЗ, в котором находилась съемочная группа Первого канала. На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими вооруженными формированиями по приказу Бровди. В результате Прокофьева погибла, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения.