Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расследование дела причастного к гибели военкора РФ командира ВСУ завершили

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении украинского командира Роберта Бровди, причастного к гибели корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

«В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта, в результате которого погибла журналист Первого канала Анна Прокофьева», — сказала она.

В начале 2025 года Бровди был командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ. Он отдал подчиненным приказ о дистанционном минировании автодорог и открытых участков местности Курской и Белгородской областей в непосредственной близости к границе с Украиной. При этом он знал, что эти дороги используются мирными жителями.

26 марта 2025 года по автодороге в 7 км от села Забужевка Беловского района Курской области следовал автомобиль УАЗ, в котором находилась съемочная группа Первого канала. На одном из участков произошел подрыв взрывного устройства, заложенного украинскими вооруженными формированиями по приказу Бровди. В результате Прокофьева погибла, а оператор и сопровождавшие их лица получили ранения.