Водитель и шестилетний ребенок в больнице. Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось в центре Минска

Водитель и ребенок попали в больницу после ДТП с тремя авто в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

Водитель и ребенок попали в больницу после ДТП с тремя авто в центре Минска. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В пятницу, 23 января, 42-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Voyah, ехал по улице Немига и врезался в два автомобиля: Buick и Ford. Согласно предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем Voyah безопасной дистанции.

В ГАИ сообщили, что 27-летняя водитель автомобиля Ford и ее шестилетний пассажир, перевозившийся в детском кресле, были доставлены в больницу для обследования.

Ранее дерево упало на рейсовый автобус с пассажирами в Гомельском районе.

Кроме того, ГАИ лишила минчанина прав после видео из интернета.

А еще мы узнали, что изменится в прохождении техосмотра с февраля 2026, затронув многих белорусов.