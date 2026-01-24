Водитель и шестилетний ребенок в больнице. Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось в центре Минска

Водитель и ребенок попали в больницу после ДТП с тремя авто в центре Минска. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В пятницу, 23 января, 42-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Voyah, ехал по улице Немига и врезался в два автомобиля: Buick и Ford. Согласно предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем Voyah безопасной дистанции.
В ГАИ сообщили, что 27-летняя водитель автомобиля Ford и ее шестилетний пассажир, перевозившийся в детском кресле, были доставлены в больницу для обследования.
