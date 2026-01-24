В страйкбольном клубе в Ташкенте обнаружили незаконный арсенал газового и пневматического оружия

Оперативники Службы государственной безопасности совместно с сотрудниками ГУВД в ходе оперативного мероприятия задержали жителя столицы по имени Рустам. Мужчину взяли с поличным в момент продажи газового пистолета, двух газовых баллончиков к нему, одной длинноствольной пневматической винтовки модели SSG-10, а также 4000 единиц специальных патронов. За весь этот «набор» он планировал выручить 2000 долларов.
На этом находки не закончились. В ходе дальнейшей проверки в помещении страйкбольного клуба было установлено, что там без необходимых разрешений хранились ещё 11 газовых пистолетов различных моделей и шесть длинноствольных пневматических винтовок разных типов. Всё оружие было изъято для проведения экспертизы и проверки.
В настоящее время по данным фактам проводятся доследственные мероприятия. Однако уже сейчас очевидно, что речь идёт не о случайном эпизоде, а о незаконной продаже газового и пневматического оружия.
Почему это опасно? Несмотря на распространённое мнение, такое оружие вовсе не является «безобидным». Газовые пистолеты способны вызвать удушье, тяжёлые ожоги глаз и дыхательных путей, а в закрытых помещениях представляют угрозу сразу для нескольких человек.
Пневматическое оружие при достаточной мощности может пробивать кожу, наносить серьёзные травмы, а попадание в голову или шею нередко заканчивается трагически. Кроме того, подобное оружие часто используется без соблюдения элементарных правил безопасности, что многократно повышает риск несчастных случаев. Именно поэтому оборот, хранение и продажа газового и пневматического оружия находятся под строгим контролем закона.