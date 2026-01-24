В страйкбольном клубе в Ташкенте обнаружили незаконный арсенал газового и пневматического оружия

На этом находки не закончились. В ходе дальнейшей проверки в помещении страйкбольного клуба было установлено, что там без необходимых разрешений хранились ещё 11 газовых пистолетов различных моделей и шесть длинноствольных пневматических винтовок разных типов. Всё оружие было изъято для проведения экспертизы и проверки.