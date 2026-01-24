Ричмонд
Две фуры сломались на ночной трассе в −36: водителям помогли сотрудники ГАИ

Сотрудники ГАИ помогли двум водителям фур в Челябинской области.

Источник: ФКУ УПРДОР "Южный Урал"

В Челябинской области этой ночью температура опускалась до −36 градусов, а в некоторых районах и вовсе до −40. И в такую погоду на федеральной трассе сломалось две фуры. А ведь это опасно для здоровья и жизни водителей в такой мороз.

В таких случаях водителям помогают экипажи ДПС. Этой ночью инспекторы помогли двум водителям. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

— Уважаемые жители Челябинской области, в условиях непогоды лучше всего оставаться дома. Берегите себя! — добавили в региональном ГАИ.