Две фуры сломались на ночной трассе в −36: водителям помогли сотрудники ГАИ

В Челябинской области этой ночью температура опускалась до −36 градусов, а в некоторых районах и вовсе до −40. И в такую погоду на федеральной трассе сломалось две фуры. А ведь это опасно для здоровья и жизни водителей в такой мороз.
В таких случаях водителям помогают экипажи ДПС. Этой ночью инспекторы помогли двум водителям. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.
— Уважаемые жители Челябинской области, в условиях непогоды лучше всего оставаться дома. Берегите себя! — добавили в региональном ГАИ.