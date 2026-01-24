Жалобу осужденного за госизмену пермского фотографа рассмотрит Верховный суд

Уголовное дело в отношении Григория Скворцова было возбуждено в 2023 году. Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам осужденный вину категорически отрицает. Он утверждает, что передавал материалы, которые находились в открытом доступе.