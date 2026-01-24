Ричмонд
Жалобу осужденного за госизмену пермского фотографа рассмотрит Верховный суд

27 января в Верховном суде состоится рассмотрение жалобы Григория Скворцова.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Пермский фотограф в июне прошлого года был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Пермский краевой суд приговорил его к 16 годам лишения свободы c отбыванием наказания в колонии строгого режима. По версии следствия, господин Скворцов передал американскому журналисту рассекреченные архивные документов, купленные у автора книги про московские бункеры.

Уголовное дело в отношении Григория Скворцова было возбуждено в 2023 году. Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам осужденный вину категорически отрицает. Он утверждает, что передавал материалы, которые находились в открытом доступе.