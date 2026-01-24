Интересное начало выходных: задержки и отмены авиарейсов в России 24 января 2026

Множество авиарейсов задерживаются 24 января 2026.
Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 24 января 2026 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Особенно сложная обстановка складывается в московских аэропортах, аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, а также в региональных воздушных гаванях Новосибирска, Самары и Сочи. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале.
Общая ситуация в российских аэропортах 24 января 2026.
По данным мониторинга крупнейших аэропортов страны, на утро 24 января зафиксированы задержки более чем по 60 рейсам и отменены как минимум 10 рейсов. Наибольшее количество задержек приходится на рейсы из Сибири и Дальнего Востока, а также международные направления в страны Центральной Азии и Ближнего Востока.
Особую тревогу вызывают критические задержки на сутки и более у двух рейсов из Новосибирска в Москву и рейса из Самары в Таиланд. Полностью отменены рейсы в Минеральные Воды, Самарканд, Душанбе, Стамбул и внутренние перелеты между региональными центрами.
Задержки и отмены авиарейсов в московских аэропортах 24 января 2026.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 24 января 2026.
Аэропорт Внуково фиксирует задержки как на вылет, так и на прилет по более чем десяти направлениям.
Задержки на вылет:
Рейс UT 801 авиакомпании ЮТэйр в Душанбе задерживается на полчаса до 09:20 вместо запланированного 08:50. Регистрация проходит на стойках 61−62, 74, выход на посадку — 20.
Рейс 3F 322 авиакомпании FLYONE Armenia в Ереван задерживается на 50 минут до 10:30 (плановый вылет 09:40). Регистрация на стойках 87−90, выход на посадку 22.
Рейс DV 810 авиакомпании SCAT в Алматы задерживается на 25 минут до 10:15 (плановый вылет 09:50). Регистрация на стойках 138−140, выход на посадку 18.
Международный рейс XY 690 авиакомпании FlyNAS в Джидду (Саудовская Аравия) задерживается на полчаса до 12:00 вместо 11:30. Отмечена смена терминала, выход на посадку 19.
Значительная задержка у рейса ZF 2901 авиакомпании Azur Air в Пхукет (Таиланд) — вылет переносится с 19:50 на 20:20, задержка 30 минут. Выход на посадку 25A.
Задержки на прилет:
Рейс UT 454 из Тюмени (авиакомпании ЮТэйр и Белавиа) совершил посадку в 08:22 вместо планового 08:10, задержка 12 минут. Выдача багажа на ленте А08.
Рейс UT 572 из Красноярска совершит посадку с опозданием в 08:44 вместо 08:15, задержка 29 минут. Выдача багажа на ленте А05.
Рейс 3F 321 из Еревана задерживается на 49 минут — посадка в 09:14 вместо 08:25. Выдача багажа на ленте А13.
Рейс DV 809 из Алматы совершит посадку в 09:15 вместо 08:50, задержка 25 минут. Выдача багажа на ленте А13.
Рейс A4 7056 из Термеза (Узбекистан) задерживается на 19 минут — посадка в 09:29 вместо 09:10. Выдача багажа на ленте А11.
Рейс HY 611 из Ташкента (Uzbekistan Airways) совершит посадку в 09:38 вместо 09:20, задержка 18 минут. Выдача багажа на ленте А09.
Международный рейс XY 689 из Джидды задерживается на 24 минуты — посадка в 10:54 вместо 10:30. Отмечена смена терминала, выдача багажа на ленте А09.
Рейс FZ 1725 из Дубая (авиакомпании Flydubai и Emirates) задерживается на 17 минут — посадка в 12:17 вместо 12:00. Выдача багажа на ленте А11.
Отмены рейсов:
Полностью отменен рейс R3 788 из Нерюнгри (авиакомпании Якутия и Алроса), который должен был прибыть в 15:40.
Также отменен вечерний рейс ZF 350 из Новосибирска (Azur Air), плановое время прибытия — 21:50.
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 24 января 2026.
В аэропорту Домодедово наблюдаются значительные задержки на вылет и прилет, а также две полные отмены рейсов.
Задержки на вылет:
Рейс I8 302 авиакомпании Ижавиа в Ижевск серьезно задерживается — вылет переносится с 08:40 на 11:10, задержка составляет 2 часа 30 минут. Регистрация на стойках 116−117, выход на посадку C4.
Рейс S7 2045 авиакомпании S7 Airlines в Сочи задерживается на 40 минут — вылет в 11:50 вместо 11:10. Регистрация на стойках 23−32.
Отмены рейсов на вылет:
Полностью отменен рейс U6 2771 Уральских авиалиний в Самарканд (Узбекистан), плановое время вылета — 18:40.
Также отменен рейс U6 8253 Уральских авиалиний в Душанбе (Таджикистан), плановый вылет — 23:00.
Задержки на прилет:
Рейс EK 129 из Дубая (Emirates и S7 Airlines) совершил посадку в 08:11 вместо 08:00, небольшая задержка 11 минут.
Рейс HH 701 из Ташкента (Qanot Sharq) приземлился в 08:27 вместо 08:00, задержка 27 минут.
Рейс U6 652 из Барнаула совершит посадку в 08:41 вместо 08:00, задержка 41 минута.
Рейс Y7 102 из Норильска (авиакомпания Нордстар) совершил посадку в 08:22 вместо 08:15, небольшая задержка.
Рейс U6 2970 из Куляба (Таджикистан) задерживается на 31 минуту — посадка в 08:46 вместо 08:15.
Серьезная задержка у рейса S7 2582 из Норильска — посадка в 10:35 вместо 09:50, задержка 45 минут.
Рейс S7 2630 из Горно-Алтайска также задерживается на 25 минут — посадка в 10:35 вместо 10:10.
Рейс S7 2572 из Нового Уренгоя, напротив, совершит посадку раньше планового времени — в 09:54 вместо 10:15.
Рейс U6 94 из Читы задерживается на 28 минут — посадка в 10:48 вместо 10:20.
Вечерний рейс S7 2046 из Сочи задерживается на 40 минут — посадка в 20:10 вместо 19:30.
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 24 января 2026.
Аэропорт Шереметьево демонстрирует наибольшее количество задержек среди московских аэропортов — более 30 рейсов прибывают или вылетают с опозданием.
Задержки на вылет:
Рейс SU 1504 Аэрофлота в Тюмень (терминал B) задерживается на 40 минут до 08:45 вместо 08:05. Выход на посадку 113.
Рейс SU 1854 Аэрофлота в Баку (терминал C) задерживается на полчаса до 08:40 (плановый вылет 08:10). Выход на посадку 143.
Рейс SU 1498 Аэрофлота в Грозный (терминал B) значительно задерживается на час до 09:15 (плановый вылет 08:15). Выход на посадку 106.
Рейс DP 6901 авиакомпании Победа в Нальчик (терминал D) задерживается на 25 минут до 11:05 (плановый вылет 10:40). Регистрация на стойках 16−41, выход на посадку 1.
Критическая задержка у международного рейса SU 514 Аэрофлота в Тегеран (Иран, терминал C) — вылет переносится с 11:00 на 15:00, задержка составляет 4 часа. Регистрация на стойках 405−430, выход на посадку 135.
Рейс EY 842 авиакомпаний Etihad Airways и Garuda Indonesia в Абу-Даби (терминал C) задерживается на 1 час 25 минут до 13:55 (плановый вылет 12:30). Регистрация на стойках 380−387, выход на посадку 125.
Отмена рейса на вылет:
Полностью отменен рейс SU 1250 Аэрофлота в Нижнекамск (терминал B), плановое время вылета — 17:20.
Задержки на прилет:
Рейс DP 5548 из Красноярска (Победа, терминал D) значительно задерживается — посадка в 09:35 вместо 08:10, задержка 1 час 25 минут. Выдача багажа на ленте 4.
Критическая задержка у рейса DP 6526 из Новосибирска (Победа, терминал D) — посадка в 11:10 вместо 08:40, задержка составляет 2 часа 30 минут. Выдача багажа на ленте 1.
Рейс SU 1279 из Казани (Аэрофлот, терминал B), напротив, прилетел раньше — совершил посадку в 08:19 вместо 08:45. Выдача багажа на ленте 4.
Рейс SU 1639 из Омска (терминал B) задерживается на 16 минут — посадка в 09:01 вместо 08:45. Выдача багажа на ленте 6.
Рейс DP 6548 из Красноярска (Победа, терминал D) задерживается на 46 минут — посадка в 10:01 вместо 09:15. Выдача багажа на ленте 3.
Значительная задержка у рейса SU 1473 из Нижневартовска (Аэрофлот, терминал B) — посадка в 11:42 вместо 10:15, задержка 1 час 27 минут. Выдача багажа на ленте 1.
По рейсу SU 1223 из Нижнего Новгорода (терминал B, плановая посадка 10:35) нет актуальной информации о статусе.
Рейс SU 1937 из Караганды (Казахстан, терминал C) задерживается на 17 минут — посадка в 10:57 вместо 10:40. Выдача багажа на ленте 2.
Серьезная задержка у рейса SU 1983 из Бишкека (Киргизия, терминал C) — посадка в 14:02 вместо 11:10, задержка 2 часа 52 минуты.
Рейс 2S 1 из Антальи (Турция, Southwind Airlines, терминал C) задерживается на 25 минут — посадка в 12:10 вместо 11:45. Выдача багажа на ленте 1.
Рейс SU 1943 из Алматы (Казахстан, терминал C) задерживается на 31 минуту — посадка в 12:16 вместо 11:45. Выдача багажа на ленте 5.
Рейс SU 1525 из Горно-Алтайска (терминал B) задерживается на 40 минут — посадка в 13:15 вместо 12:35. Выдача багажа на ленте 3.
Рейс FV 6256 из Благовещенска (авиакомпании Россия и Аэрофлот, терминал B) задерживается на 48 минут — посадка в 14:23 вместо 13:35.
Рейс SU 1563 из Иркутска (терминал B) задерживается на 19 минут — посадка в 14:54 вместо 14:35.
Рейс MU 247 из Шанхая (Китай, China Eastern Airlines, терминал C) задерживается на 21 минуту — посадка в 14:56 вместо 14:35.
Рейс DP 6906 из Владикавказа (Победа, терминал D) задерживается на 33 минуты — посадка в 15:28 вместо 14:55.
Международный рейс SU 205 из Пекина (Китай, терминал C) задерживается на 1 час 30 минут — посадка в 16:50 вместо 15:20.
Рейс SU 1311 из Минеральных Вод (терминал B) задерживается на 1 час 17 минут — посадка в 16:42 вместо 15:25.
Рейс SU 237 из Гоа (Индия, терминал C) задерживается на 20 минут — посадка в 16:30 вместо 16:10.
Рейс SU 1855 из Баку (Азербайджан, терминал C) задерживается на 22 минуты — посадка в 16:32 вместо 16:10.
Рейс DP 6902 из Нальчика (Победа, терминал D) задерживается на 25 минут — посадка в 18:10 вместо 17:45.
Задержки и отмены авиарейсов в Санкт-Петербурге (Пулково) 24 января 2026.
Аэропорт Пулково фиксирует задержки на прилет и вылет, а также три полные отмены рейсов.
Отмены рейсов:
Полностью отменен рейс FV 6355 авиакомпании Россия в Минеральные Воды (вылет), плановое время — 08:15.
Также отменен международный рейс PC 397 авиакомпании Pegasus в Стамбул (Турция, терминал 1), плановый вылет — 15:35.
На прилете отменен рейс PC 396 из Стамбула (Pegasus, терминал 1), плановая посадка — 14:30.
Кроме того, отменен рейс FV 6356 из Минеральных Вод (авиакомпания Россия), плановая посадка — 17:20.
Задержки на вылет:
Рейс U6 173 Уральских авиалиний в Хабаровск (терминал 1) задерживается на 35 минут до 13:35 (плановый вылет 13:00). Регистрация на стойках 69−71, выход на посадку 6.
Задержки на прилет:
Рейс 5N 572 из Новосибирска (Smartavia, терминал 1) задерживается на 22 минуты — посадка в 09:07 вместо 08:45.
Рейс UT 469 из Сургута (ЮТэйр и Белавиа, терминал 1) задерживается на 33 минуты — посадка в 09:53 вместо 09:20.
Международный рейс SU 861 из Саньи (Китай, Аэрофлот, терминал 1) задерживается на 36 минут — посадка в 14:06 вместо 13:30.
Рейс SU 735 из Шарм-эль-Шейха (Египет, Аэрофлот, терминал 1) задерживается на 49 минут — посадка в 20:24 вместо 19:35.
Задержки и отмены авиарейсов в региональных аэропортах России 24 января 2026.
Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 24 января 2026.
Аэропорт Кольцово фиксирует одну полную отмену рейса и несколько значительных задержек.
Отмена рейса:
Полностью отменен рейс U6 219 Уральских авиалиний в Сочи, плановое время вылета — 08:50.
Задержки на вылет:
Рейс U6 623 Уральских авиалиний в Санкт-Петербург задерживается на 45 минут до 11:40 (плановый вылет 10:55). Регистрация на стойках 35−36, выход на посадку 13.
Рейс UT 112 авиакомпаний ЮТэйр и Белавиа в Сургут задерживается на час до 15:10 (плановый вылет 14:10).
Международный рейс SU 854 Аэрофлота в Санью (Китай) значительно задерживается — вылет переносится с 15:55 на 17:40, задержка 1 час 45 минут.
На прилете в ночь с 23 на 24 января зафиксированы многочисленные задержки рейсов из различных направлений, включая Оренбург (задержка до 00:32 24 января вместо 17:30 23 января), Пхукет (задержка до 05:55 24 января вместо 18:50 23 января) и другие.
Задержки авиарейсов в Пашковском (Краснодар) 24 января 2026.
Аэропорт Пашковский фиксирует задержки на прилет по пяти направлениям.
Задержки на прилет:
Рейс A4 3052 из Антальи (Турция, авиакомпания Азимут) задерживается на 25 минут — посадка в 09:55 вместо 09:30.
Рейс SU 657 из Стамбула (Турция, Аэрофлот) задерживается на 33 минуты — посадка в 10:33 вместо 10:00.
Рейс SU 1256 из Москвы (Аэрофлот) задерживается на 40 минут — посадка в 11:05 вместо 10:25.
Рейс 5N 585 из Санкт-Петербурга (Smartavia) задерживается на 26 минут — посадка в 12:46 вместо 12:20.
Рейс SU 2954 из Санкт-Петербурга (Аэрофлот) задерживается на 26 минут — посадка в 13:36 вместо 13:10.
Задержки и отмены авиарейсов в Толмачево (Новосибирск) 24 января 2026.
Аэропорт Толмачево демонстрирует критическую ситуацию с двумя рейсами в Москву, задержки которых составляют более суток.
Критические задержки на вылет:
Рейс R3 788 авиакомпаний Якутия и Алроса в Москву критически задерживается — вылет переносится с 15:00 24 января на 17:50 25 января, задержка составляет более 26 часов. Это один из самых длительных переносов среди всех российских аэропортов.
Рейс ZF 350 авиакомпании Azur Air в Москву также критически задерживается — вылет переносится с 20:55 24 января на 17:05 25 января, задержка составляет более 20 часов.
Задержки на вылет:
Рейс S7 5579 авиакомпании S7 Airlines в Баку (Азербайджан) задерживается на 21 минуту до 12:51 (плановый вылет 12:30). Отмечена смена терминала, регистрация на стойках 60−66, выход на посадку 26.
Задержки на прилет:
Рейс S7 5204 из Владивостока (S7 Airlines) совершил посадку с небольшой задержкой в 12:25 вместо 12:10. Отмечена смена терминала.
Рейс R3 788 из Нерюнгри (Якутия и Алроса) критически задерживается — посадка переносится с 13:50 24 января на 16:30 25 января.
Рейс RT 454 из Тобольска (ЮВТ Аэро) задерживается на 21 минуту — посадка в 15:41 вместо 15:20.
Задержки авиарейсов в Курумоче (Самара) 24 января 2026.
Аэропорт Курумоч фиксирует задержки как на вылет, так и на прилет, включая критическую задержку международного рейса в Таиланд.
Задержки на вылет:
Рейс A4 6318 авиакомпании Азимут в Минеральные Воды задерживается на полчаса до 14:15 (плановый вылет 13:45). Регистрация на стойках 4−5.
Критическая задержка у международного рейса ZF 2823 авиакомпании Azur Air в Утапао (Таиланд) — вылет переносится с 21:35 24 января на 02:50 25 января, задержка составляет более 5 часов. Регистрация на стойках 15−17.
Задержки на прилет:
Рейс A4 6317 из Минеральных Вод (Азимут) совершил посадку в 06:36 вместо 05:15, задержка 1 час 21 минута. Выдача багажа на ленте 3.
Рейс WZ 1312 из Ташкента (Узбекистан, Red Wings) совершил посадку в 08:00 вместо 06:40, задержка 1 час 20 минут. Выдача багажа на ленте 2.
Рейс A4 4048 из Нижневартовска (Азимут) задерживается на 55 минут — посадка в 13:40 вместо 12:45. Выдача багажа на ленте 4.
Критическая задержка у рейса ZF 2824 из Утапао (Таиланд, Azur Air) — посадка переносится с 19:25 24 января на 01:00 25 января, задержка более 5 часов. Выдача багажа на ленте 1.
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 24 января 2026.
Аэропорт Сочи фиксирует множественные задержки на вылет и одну полную отмену рейса.
Задержки на вылет:
Рейс A4 5069 авиакомпании Азимут в Стамбул (Турция) задерживается на 40 минут до 09:15 (плановый вылет 08:35). Регистрация на стойке 45.
Рейс A4 6120 авиакомпании Азимут в Минеральные Воды значительно задерживается — вылет переносится с 08:40 на 10:10, задержка 1 час 30 минут. Регистрация на стойке 45, выход на посадку 21.
Рейс HY 686 авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент (Узбекистан) задерживается на 45 минут до 10:45 (плановый вылет 10:00). Регистрация на стойках 56−57, выход на посадку 29.
Рейс A4 5025 авиакомпании Азимут в Тель-Авив (Израиль) задерживается на час до 12:00 (плановый вылет 11:00).
Рейс EO 441 авиакомпаний Ikar и Nordwind в Ульяновск задерживается на 25 минут до 12:40 (плановый вылет 12:15).
Рейс N4 411 авиакомпании Nordwind в Казань значительно задерживается — вылет переносится с 20:05 на 21:10, задержка 1 час 5 минут.
Отмена рейса:
Полностью отменен вечерний рейс KL 473 авиакомпании Nordwind в Новосибирск, плановое время вылета — 22:35.
На прилете зафиксированы многочисленные задержки рейсов из различных направлений, включая Нижний Новгород (прибыл в 01:41 24 января вместо 20:50 23 января), Ярославль, Минеральные Воды, Пермь, Ташкент и другие.