Интересное начало выходных: задержки и отмены авиарейсов в России 24 января 2026

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 24 января 2026 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Особенно сложная обстановка складывается в московских аэропортах, аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, а также в региональных воздушных гаванях Новосибирска, Самары и Сочи. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале.