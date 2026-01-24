В Самаре скорая с двумя больными попала в ДТП на Московском шоссе

По данным Госавтоинспекции, водитель скорой (1971 г. р.) двигался с включёнными спецсигналами и проезжал перекрёсток с улицей Потапова на запрещающий сигнал светофора. В этот момент он столкнулся с Volkswagen Polo, которым управлял молодой водитель 2004 года рождения с опытом вождения менее года.