В Самаре скорая с двумя больными попала в ДТП на Московском шоссе

23 января 2026 года в 19:45 в Октябрьском районе Самары произошло столкновение автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Volkswagen Polo. ДТП случилось у дома № 100 на Московском шоссе.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

По данным Госавтоинспекции, водитель скорой (1971 г. р.) двигался с включёнными спецсигналами и проезжал перекрёсток с улицей Потапова на запрещающий сигнал светофора. В этот момент он столкнулся с Volkswagen Polo, которым управлял молодой водитель 2004 года рождения с опытом вождения менее года.

В этот момент в скорой находились девочка 2012 года рождения и девушка 2002 года рождения. Их доставили в больницу, где назначено амбулаторное лечение.

Полицейские осмотрели место ДТП, составили схему и провели фотофиксацию. Кроме того, они опросили водителей и возможных свидетелей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.