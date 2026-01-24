Как сообщил на коллегии донского главка МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. около двух тонн наркотиков изъяли в Ростовской области за год. 90 процентов изъятых веществ составляет «синтетика», а это более двух млн потенциальных доз.
Всего же полицейские выявили почти пять тыс. наркотических преступлений, из которых 78 процентов относятся к категории тяжких и особо тяжких.
Также в регионе были закрыты семь нарколабораторий. В частности, по две нарколаборатории в городе Ростове Азовском, Весёловском, Целинском и Красносулинском районах.
Донскими полицейскими перекрыто более 30 каналов поступления наркотиков в Ростовскую область.