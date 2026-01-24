Как сообщил на коллегии донского главка МВД России генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий. около двух тонн наркотиков изъяли в Ростовской области за год. 90 процентов изъятых веществ составляет «синтетика», а это более двух млн потенциальных доз.