В США автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта, пишут СМИ

«Автомобиль протаранил вход в столичный аэропорт Детройта в округе Уэйн, столкнувшись с билетной стойкой и ранив шесть человек, в пятницу вечером (по местному времени — ред.)… Водитель задержан», — говорится в публикации.
По информации агентства, причина произошедшего пока неизвестна, ведется расследование.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше