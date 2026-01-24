Ричмонд
В США автомобиль протаранил вход в аэропорт Детройта, пишут СМИ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Автомобиль протаранил вход в столичный аэропорт Детройта в США, шесть человек ранены, водитель задержан, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление аэропорта.

Источник: Reuters

«Автомобиль протаранил вход в столичный аэропорт Детройта в округе Уэйн, столкнувшись с билетной стойкой и ранив шесть человек, в пятницу вечером (по местному времени — ред.)… Водитель задержан», — говорится в публикации.

По информации агентства, причина произошедшего пока неизвестна, ведется расследование.

