Орбан ответил на «подзатыльник» Зеленского

Орбан после оскорблений от Зеленского заявил, что не позволит через ЕС другим странам выделять деньги Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после оскорблений в свою сторону от президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Будапешт не согласится на выделение финансовой помощи Украине через механизмы Евросоюза. Он подчеркнул, что другие государства при необходимости могут оказывать финансовую поддержку Киеву, но не в формате общеевропейских программ и не за счет венгерского бюджета.
«Мы выступаем за патриотическое правительство. Наши собственные граждане на первом месте, без исключений. НЕТ вступлению Украины. НЕТ отправке венгерских средств на Украину», — говорится в его сообщении в соцсети Х. Орбан добавил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к вступлению в Евросоюз и стремятся устранить ее.
Ранее Владимир Зеленский, выступая в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и при этом продает европейские интересы, заслуживает подзатыльник». В своей речи, вероятно, он имел в виду Виктора Орбана. Зеленский также попытался высмеять Европу за неспособность обеспечить собственную безопасность.
Венгерский премьер прокомментировал эти высказывания, отметив, что считает достижение взаимопонимания с Зеленским крайне затруднительным. Он охарактеризовал себя как свободного человека, служащего своему народу, а президента Украины назвал человеком, находящимся в отчаянной ситуации и четвертый год неспособным завершить конфликт в стране.