Орбан ответил на «подзатыльник» Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после оскорблений в свою сторону от президента Украины Владимира Зеленского заявил, что Будапешт не согласится на выделение финансовой помощи Украине через механизмы Евросоюза. Он подчеркнул, что другие государства при необходимости могут оказывать финансовую поддержку Киеву, но не в формате общеевропейских программ и не за счет венгерского бюджета.