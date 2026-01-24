Спасатели напомнили новосибирцам о рисках игр в снегу после гибели девочки

В Красноярском крае во время игры в сугробах погибла 10-летняя девочка. Ребенок пытался прорыть тоннель в снегу, но снежная масса обрушилась, заблокировав выход. Спасти девочку не удалось.
После трагедии в новосибирской муниципальной аварийно-спасательная службе напомнили родителям и детям о безопасности зимних забав. Сугробы кажутся плотными, но их структура неоднородна — даже небольшое движение может вызвать обвал. Под снегом резко ограничивается доступ воздуха, и несколько минут могут быть опасны для жизни.
МЧС рекомендует следить за детьми, не разрешать рыть глубокие тоннели и прятаться в больших сугробах, выбирать открытые пространства для снежных построек и объяснять детям, как действовать, если снег начал осыпаться.
Зимние игры должны приносить радость, а не становиться причиной трагедий.