Спасатели напомнили новосибирцам о рисках игр в снегу после гибели девочки

После трагедии в новосибирской муниципальной аварийно-спасательная службе напомнили родителям и детям о безопасности зимних забав. Сугробы кажутся плотными, но их структура неоднородна — даже небольшое движение может вызвать обвал. Под снегом резко ограничивается доступ воздуха, и несколько минут могут быть опасны для жизни.