Загадочное исчезновение Boeing 777 добавило еще больше вопросов после новых поисков

Поиски самолета ведутся в новой приоритетной зоне (архивное фото).
Судно британо-американской компании Ocean Infinity, осуществляющее поисковые работы в южной части Индийского океана в рамках операции по обнаружению пропавшего самолет Boeing 777 рейса MH370, на завершающем этапе миссии не зафиксировало значимых результатов. Об этом говорится в отчете, направленным родственникам пассажиров.
«В целом, несмотря на постоянное использование автономных подводных аппаратов и значительный объем обследованной территории, на данный момент не было выявлено никаких существенных открытий или убедительных результатов», — говорится в документе. Информацию передает РИА Новости.
Согласно отчету, судно Armada 86 в период с 6 по 15 января обследовало около 7,2 тысячи квадратных километров дна. Срок данного этапа операции был продлен с 16 до 24 января для расширения зоны поисков. Работы ведутся в новой приоритетной зоне площадью около 15 тысяч квадратных километров у побережья Западной Австралии, расположенной вдоль так называемой «седьмой дуги», определенной на основании спутниковых данных. Общая продолжительность поисковой операции составит 55 дней с учетом перерывов на летний сезон в Южном полушарии, необходимых для обеспечения более благоприятных погодных условий.
Самолет Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в марте 2014 года. Место его крушения до настоящего времени окончательно не установлено. В поисковой операции принимали участие Австралия, Новая Зеландия, Китай, Малайзия, Япония, Южная Корея, США и Великобритания. Премьер-министр Австралии Тони Абботт 28 апреля заявил, что основной упор в дальнейшем будет сделан на подводные работы. К концу мая аппарат Bluefin-21 обследовал около 850 квадратных километров дна океана в районе, где ранее были зафиксированы предполагаемые сигналы бортовых самописцев, но никаких следов воздушного судна обнаружено не было.