Загадочное исчезновение Boeing 777 добавило еще больше вопросов после новых поисков

Самолет Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в марте 2014 года. Место его крушения до настоящего времени окончательно не установлено. В поисковой операции принимали участие Австралия, Новая Зеландия, Китай, Малайзия, Япония, Южная Корея, США и Великобритания. Премьер-министр Австралии Тони Абботт 28 апреля заявил, что основной упор в дальнейшем будет сделан на подводные работы. К концу мая аппарат Bluefin-21 обследовал около 850 квадратных километров дна океана в районе, где ранее были зафиксированы предполагаемые сигналы бортовых самописцев, но никаких следов воздушного судна обнаружено не было.