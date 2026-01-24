СК завершил расследование дела командира ВСУ, причастного к гибели Прокофьевой

СК России завершил расследование дела в отношении украинского командира Роберта Бровди, обвиняемого в причастности к гибели журналистки Первого канала. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ее слова опубликованы в Telegram-канале СК.
По данным следствия, Бровди, который в начале 2025 года командовал 414-й бригадой беспилотных систем ВСУ, отдал приказ о дистанционном минировании автодорог в Курской и Белгородской областях. Речь шла об участках рядом с границей. Следствие считает, что он знал о том, что этими дорогами пользуются мирные жители.
В результате одного из подрывов погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева. Это произошло 26 марта 2025 года на автодороге недалеко от села Забужевка в Курской области. Автомобиль съемочной группы подорвался на взрывном устройстве. Оператор и сопровождавшие их лица получили ранения.
«Ему заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта (п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ), в результате которого погибла журналист Первого канала Анна Прокофьева», — сообщила Петренко.
В СК добавили, что собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено для дальнейшей передачи в суд. Также продолжается установление других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.
Ранее в ведомстве сообщали о начале расследования атаки на портовые терминалы в Краснодарском крае. В результате удара в Темрюкском районе погибли три человека, еще восемь пострадали. В СК заявили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.