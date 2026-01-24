СК завершил расследование дела командира ВСУ, причастного к гибели Прокофьевой

По данным следствия, Бровди, который в начале 2025 года командовал 414-й бригадой беспилотных систем ВСУ, отдал приказ о дистанционном минировании автодорог в Курской и Белгородской областях. Речь шла об участках рядом с границей. Следствие считает, что он знал о том, что этими дорогами пользуются мирные жители.