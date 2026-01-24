Двух хакеров-мошенников, обманувших 24 человека, задержали в Петербурге

Двух кибермошенников задержали в Петербурге. Аферисты взламывали личные кабинеты в онлайн-банках и оформляли кредиты на ничего не подозревающих людей из разных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, один из мужчин, уроженец Иркутской области, вместе с приятелем из Кемеровской области обманули не менее 24 человек.