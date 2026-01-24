Двух хакеров-мошенников, обманувших 24 человека, задержали в Петербурге

Двух кибермошенников задержали в Петербурге. Аферисты взламывали личные кабинеты в онлайн-банках и оформляли кредиты на ничего не подозревающих людей из разных регионов России. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, один из мужчин, уроженец Иркутской области, вместе с приятелем из Кемеровской области обманули не менее 24 человек.
— Мошенники находили старые, неиспользуемые телефонные номера, регистрировали на них сим-карты и получали доступ к личным кабинетам онлайн-банков прежних владельцев. Затем они оформляли займы на этих людей и похищали их деньги, — рассказали в пресс-службе ведомства. Сумма ущерба составила более 1,6 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, следователи устанавливают все детали противоправной деятельности аферистов.