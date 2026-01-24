Ричмонд
РБК-Украина: Сотни тысяч человек остались без света в Черниговской области

На севере Украины произошла крупная авария на объекте энергетической инфраструктуры, в результате которой сотни тысяч жителей остались без электроснабжения. Об этом сообщает украинское информационное агентство РБК-Украина.

По данным издания, повреждение было нанесено критически важному инфраструктурному объекту в Черниговской области. Точное место аварии и её характер не уточняются. В настоящее время в регионе сохраняется режим воздушной тревоги, а также действует «красный» уровень опасности, введённый в ночное время.

Инцидент привёл к масштабному отключению электроэнергии, затронувшему значительное число жителей области. Проблемы с энергоснабжением в регионе продолжаются.

Напомним, ситуация с энергоснабжением на Украине остаётся критической, она достигла той точки, когда в Киеве перестают функционировать даже крупные торговые центры. В столице начали закрываться крупные торговые объекты, которые долгое время служили для многих горожан единственным убежищем от холода. Проблемы с электроснабжением вызывают недовольства среди граждан. Недавно по этой причине в городе Хмельницкий на западе Украины прошёл стихийный митинг у здания местной администрации.

